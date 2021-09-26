Есть подозрение на перелом: Джошуа попал в больницу после избиения от Усика

Есть подозрение на перелом: Джошуа попал в больницу после избиения от Усика

У бывшего обладателя четырех поясов проблемы со здоровьем.

Британский боксер Энтони Джошуа после сенсационного поражения от украинца Александра Усика в бою за чемпионские пояса по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе отправился в больницу.

Об этом рассказал промоутер уроженца Уотфорда Эдди Хирн. По его словам, у Энтони есть подозрения на перелом стенок глазницы. Хирн отметил, что все выглядит для боксера не очень хорошо, сообщает The Express.

Также промоутер британца признал, что Усик одержал заслуженную победу, которую его клиент намерен оспорить в поединке-реванше.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Андрей Шевченко и Виталий Кличко поздравили Усика с завоеванием чемпионских поясов.

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