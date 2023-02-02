"Есть последствия отвратительных действий их правительств": Свитолина осудила намерения МОК допустить россиян и белорусов к ОИ-2024

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина категорически высказалась против идеи Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Лучшая теннисистка в истории нашей страны у себя в соцсетях заявила о недопустимости возвращения спортсменов из стран-агрессоров к международным соревнованиям.

В частности, Свитолина напомнила о гибели в боях под Бахмутом 22-летнего украинского легкоатлета Владимира Андрощука, объяснив, почему вероятное решение позволить соревноваться спортсменам из России и Беларуси является несправедливым.

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"Олимпийские игры – это самая большая мечта и главная привилегия для спортсменов. Они являются самой большой платформой для привлечения и разнообразия в спорте, которая привлекает внимание мира.

Помня об этом, мы должны соблюдать запрет на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильный сигнал всему миру, что мы едины в санкциях, введенных против России и Беларуси, и что есть последствия отвратительных действий их правительств. Их жизнь не может оставаться обычной. Российский и белорусский народы не могут не знать о зверствах, которые они совершают в Украине.

Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд украинской легкой атлетики, к сожалению, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх. Почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают этого шанса невинных людей и спортсменов?", – написала Свитолина в Instagram.

Напомним, 26 января МОК обсудил вопрос отстранения россиян и белорусов от международных соревнований и сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров, но в нейтральном статусе и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

Это вызвало жесткую критику со стороны официальных лиц Украины. Министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии.

НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года.

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