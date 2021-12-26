Есть проблемы со здоровьем: этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пропустят две украинки

Есть проблемы со здоровьем: этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пропустят две украинки

У Меркушиной и Петренко обнаружили инфекцию.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак рассказал, что две украинские биатлонистки пропустят пятый этап Кубка мира.

"Нашли инфекцию у Петренко. Так же, как и у Меркушиной. Петренко сейчас назначили лечение, она дома. 27 декабря вылетает в Поклюку, где с нашим врачом будет продолжать лечение. И там уже будем дальше смотреть на ее состояние. На предварительном этапе из-за этого Петренко имел кашель, у нее и у Насти Меркушиной, просто у Меркушиной немного легче, у Ирины немного сложнее.

Улучшилось ли состояние Меркушиной? Не знаю, как она пробежала одиночный микст, какое у нее состояние и результат, а коррекции не было такого, как на уровне национальной команды. Потому это еще ни о чем не говорит, что она бежала. Анастасия также вылетает 27 декабря в Поклюк. Там Меркушин и Петренко будут работать с тренерами. Врач будет смотреть на их состояние и уже будет думать, что и как, будут ли они выступать или не будут.

На этапе в Оберхофе точно не будут выступать ни Меркушин, ни Петренко. А вот по Рупольдингу будет видно за тем собранием, которое пройдет в Поклюке, в зависимости от их состояния», – цитирует Бринзака Общественное Спорт.

Этап в немецком Оберхофе состоится с 6 по 9 января 2022 и стартует женским спринтом.

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