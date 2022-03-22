"Есть руки, ноги, футбольное поле": Ярмоленко не хочет, чтобы Украине подарили прямую путевку на ЧМ-2022

Андрей призвал мир, прежде всего, помочь остановить войну в Украине.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 против команды Шотландии.

Поединок был запланирован на 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, однако после вторжения российских оккупантов на территорию Украины игру перенесли на июнь.

"Сейчас тяжело думать о футболе. Но если этот матч будет - как мы можем выйти на поле и не отдать все силы, глядя на то, как борются наши люди.

Конечно, нужно тренироваться, нужна подготовка, но нам 100% будет тяжело, потому что многие ребята сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит в руках автомат, кто-то развозит еду, сейчас о футболе никто не думает. Но когда будет эта игра - вот сколько будет сил, все мы и отдадим.

Да, я читал, что нам хотят подарить путевку на Чемпионат мира, но считаю, что это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле, мы должны решить все там. Помогите нам остановить войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто сильнее, тот и поедет на Чемпионат мира", - сказал Ярмоленко в интервью Денисов Time.

Добавим, что победителя матча Шотландия - Украина ожидает поединок против сильнейшего в паре Уэльс - Австрии, где и определится судьба путевки на ЧМ-2022. Соответственно, финал плей-офф теперь тоже будет отложен. Игра была намечена на 29 марта.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Напомним, из-за развязанной в Украине войны УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия во всех турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Таким образом, Польша автоматически вышла в финал плей-офф, в котором 29 марта сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

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