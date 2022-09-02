"Есть старые травмы, которые нужно подлечить": Усик сообщил, когда и где может состояться бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о дате и месте потенциального поединка с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, объединительный бой с "Цыганским королем" за звание абсолютного чемпиона мира не состоится в 2022 году.

Александр признался, что до конца года уже не собирается возвращаться на ринг. Крымчанин намерен лечить старые травмы и восстанавливаться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей.

Таким образом, поединок Усик - Фьюри, вероятнее всего, увидим уже в следующем году.

"Бой с Фьюри в декабре невозможен. По двум причинам. Первое - имею старые травмы, которые надо подлечить. Они дали о себе знать. Для восстановления понадобится несколько месяцев. Второе - я просто не хочу боксировать в декабре. Я полгода не вылезал из зала, хочу побыть с детьми, семьей, есть определенные дела дома. Бокс пусть немного подождет. В следующем году, думаю, это произойдет. Фьюри немного поболтает, похудеет. Все продается, нужно просто немного подождать", - сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

Что касается места проведения предстоящего поединка, то украинец сообщил, что уже есть заинтересованность организовать его в Саудовской Аравии.

"Мы общались с саудитами, которые организовали реванш с Джошуа. Они очень заинтересованы в том, чтобы провести наш поединок. Мне кажется, что это отличный вариант. Они хотят построить стадион на 80 или 90 тысяч человек", - сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Усик с юмором ответил Фьюри, который обозвал украинца "бомжом".

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

"Не знаем, что в голове у Тайсона": Усик рассказал об организации боя за "абсолюта"

"Ничем меня не удивил": Усик поделился впечатлениями от реванша с Джошуа и назвал два условия для трилогии с британцем

"Он украинский был, есть и будет": Усик непреклонно выразил свою позицию по поводу Крыма (видео)