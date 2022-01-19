Есть только два варианта: "Барселона" поставила чемпиону мира жесткий ультиматум

Есть только два варианта: "Барселона" поставила чемпиону мира жесткий ультиматум

Усман Дембеле не торопится подписывать новое соглашение с каталонцами.

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал сложившуюся вокруг звездного вингера Усмана Дембеле ситуацию.

Каталонский клуб долго пытается продлить контракт с 24-летним французом, но тот почему-то не спешит это делать. Теперь же наставник "блаугранас" заявил, что либо футболист подписываю новое соглашение, либо будет продан этой зимой.

"Нам нужно принять тяжелое решение. Клуб пришел к выводу, что если Дембеле не продлит контракт, придется действовать решительно. Мы ждали достаточно долго. Переговоры продолжались пять месяцев, потому либо он подписывает договор, либо клуб продает его сейчас.

Я был честен с ним, это непростая и неприятная ситуация, но интересы клуба прежде всего. Усман хочет остаться, но ничего не делает для этого. У нас нет другого выбора", - приводит слова Хави Diario Sport.

По информации испанских СМИ, по новому контракту Дембеле требует у "сине-гранатовых" зарплату 40 млн евро в год. Его текущее соглашение с каталонцами истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отдал две результативные передачи.

Дембеле является двукратным чемпионом Испании в составе "блаугранас", дважды выиграл с командой Кубок и однажды Суперкубок страны. В 2018 году он одержал победу со сборной Франции на Чемпионате мира.

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