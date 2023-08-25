"Есть версия, которую мы еще не видели": экс-чемпион мира оценил шансы Дюбуа в бою против Усика

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе и хевивейте Дэвид Хэй поделился ожиданиями от боя между обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

42-летний британец заявил, что его соотечественник проиграет Усику, если будет биться так, как в своих предыдущих поединках.

В то же время Хэй считает, что Даниэль еще не показал всего своего потенциала и способен создать украинцу проблемы.

"Если посмотреть на котировки букмекеров, то у претендента нет шансов. Время от времени случается, если есть сердце, если есть ум, то в супертяжелом весе происходят безумные вещи. Все зависит только от Дюбуа. Если Даниэль будет делать то же, что и в предыдущих боях, то он проиграет поединок по очкам или нокаутом в поздних раундах. Если он будет биться, как в бою с Кевином Лереной, то он проиграет поединок. Это не секрет.

Также если он будет биться так, как бился с Джо Джойсом, а это были два его последних больших боя, то он проиграет. Но я верю, что есть версия, которую мы еще не видели. Я видел в зале, в спаррингах то, чего не видел на ринге. Я оценил Дюбуа значительно выше после того, как посмотрел его спарринги за закрытыми дверями, потому что он делал то, чего еще не делал в своих боях", – сказал Хэй в интервью Boxingnews 24.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

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В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик "выиграл" у Дюбуа дуэль взглядов перед чемпионским боем. На пресс-конференции Александр получил подарок от воинов ВСУ.

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