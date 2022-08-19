"Есть все атрибуты для победы": жертва Усика сделала прогноз на реванш украинца из Джошуа

Экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Беллью высказался о реванше своего бывшего соперника Александра Усика из Энтони Джошуа.

Британский экс-боксер Тони Беллью считает, что дополнительно набранный вес будет мешать чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику в реванше с Энтони Джошуа.

"Усик ни за что не мог набрать 16 фунтов (около 7 кг – ред.) по сравнению с его весом в прошлом поединке, Мне кажется, он не сможет выступать так же и показывать свои лучшие качества, если действительно набрал более 16 фунтов. Это абсурд.

Это будет хорошее сражение. Я думаю, у Энтони есть все качества, чтобы победить, и он это сделает. Я знаю, что вы скажете, что Белль дружит с Эй Джеем. Но также я напрямую знаю, насколько хорош Усик", — сказал Беллью в интервью talkSPORT.

Усик победил Белль осенью 2018 года в рамках тяжелого весового дивизиона. Тогда украинец одержал победу нокаутом в восьмом раунде. После этого британец объявил о завершении карьеры.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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