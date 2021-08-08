Эстафета передана Парижу: Олимпийские игры-2020 в Токио официально закрыты

Главные спортивные соревнования планеты завершились грандиозным шоу.

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоялась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020.

Торжественное мероприятие принял Олимпийский стадион в Токио. В связи с пандемией COVID-19 церемонию провели при пустых трибунах, без болельщиков.

После пышного шоу и парада команд и атлетов, олимпийскую эстафету передали городу-хозяину следующих Олимпийских игр - Парижу, где спортсмены посоревнуются уже через три года - в 2024-м.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поднялся на главную трибуну и объявил, что Олимпиада в Токио официально завершена.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Украины финишировала 44-й в общекомандном медальном зачете. Это худший результат за время независимости нашего государства. В Токио украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

По количеству выигранных наград Украины заняла 16-е место между Южной Кореей и Испанией.

Олимпийские игры-2020 продолжались с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Участие в них приняли около 11 тысяч спортсменов из 205 стран. Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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