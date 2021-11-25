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Эстерсунд-2021: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

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Эстерсунд-2021: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Associated Press

Сезон начнется индивидуальными гонками.

27-28 ноября шведский Эстерсунд примет дебютный этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

В программу премьерного этапа вошли четыре гонки: мужские и женские индивидуалки и спринты.

1 ЭТАП
Эстерсунд (Швеция)
27-28 ноября

27 ноября

12:45 - Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

16:00 - Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

28 ноября

12:00 - Спринт, 7,5 км, женщины

14:45 - Спринт, 10 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Перший. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

  • Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
  • Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
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