Эстерсунд-2021: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Сезон начнется индивидуальными гонками.
27-28 ноября шведский Эстерсунд примет дебютный этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.
В программу премьерного этапа вошли четыре гонки: мужские и женские индивидуалки и спринты.
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Эстерсунд (Швеция)
27-28 ноября
27 ноября
12:45 - Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
16:00 - Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
28 ноября
12:00 - Спринт, 7,5 км, женщины
14:45 - Спринт, 10 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Перший. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.