Эстерсунд-2021: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Эстерсунд-2021: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он начнется со спринтов.

Со 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде состоится второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

В программу этого этапа вошли три гонки: спринт, гонка преследования и эстафета.

2 ЭТАП

Эстерсунд (Швеция)

2-5 декабря

2 декабря

14:45 — Спринт, 7,5 км, женщины

17:30 – Спринт, 10 км, мужчины

4 декабря

14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:10 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

5 декабря

13:35 — Эстафета, 4х6, женщины

16:15 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Общественное Спорт.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Добавим, что дебютный этап нового сезона также прошел в Эстерсунде. По его итогам, лучшим результатом среди украинских биатлонистов является 17-е место Валентины Семеренко в индивидуальной гонке.