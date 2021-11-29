Эстерсунд-2021: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он начнется со спринтов.
Со 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде состоится второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.
В программу этого этапа вошли три гонки: спринт, гонка преследования и эстафета.
2 ЭТАП
Эстерсунд (Швеция)
2-5 декабря
2 декабря
14:45 — Спринт, 7,5 км, женщины
17:30 – Спринт, 10 км, мужчины
4 декабря
14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:10 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
5 декабря
13:35 — Эстафета, 4х6, женщины
16:15 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Общественное Спорт.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
Добавим, что дебютный этап нового сезона также прошел в Эстерсунде. По его итогам, лучшим результатом среди украинских биатлонистов является 17-е место Валентины Семеренко в индивидуальной гонке.