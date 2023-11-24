Эстерсунд-2023: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Новый биатлонный сезон стартует в субботу, 25 ноября.
25 ноября – 3 декабря в шведском Эстерсунде состоится первый этап Кубка мира по биатлону-2023/24.
В программу соревнований стартового этапа вошли одиночные и классические смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, эстафеты, спринты, а также персьюты.
Следующий, второй этап, текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 8 – 10 декабря австрийский Хохфильцен.
Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону
25 ноября
13:30 – Одиночная смешанная эстафета
15:50 – Смешанная эстафета
26 ноября
12:20 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
15:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
29 ноября
16:20 – Эстафета, 4х6, женщины
30 ноября
16:20 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
1 декабря
15:45 – Спринт, 7,5 км, женщины
2 декабря
15:45 – Спринт, 10 км, мужчины
3 декабря
15:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
17:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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