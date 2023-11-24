Эстерсунд-2023: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

25 ноября – 3 декабря в шведском Эстерсунде состоится первый этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований стартового этапа вошли одиночные и классические смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, эстафеты, спринты, а также персьюты.

Следующий, второй этап, текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 8 – 10 декабря австрийский Хохфильцен.

Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону

25 ноября

13:30 – Одиночная смешанная эстафета

15:50 – Смешанная эстафета

26 ноября

12:20 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

15:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

29 ноября

16:20 – Эстафета, 4х6, женщины

30 ноября

16:20 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

1 декабря

15:45 – Спринт, 7,5 км, женщины

2 декабря

15:45 – Спринт, 10 км, мужчины

3 декабря

15:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

17:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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