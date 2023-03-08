Эстерсунд-2023: расписание гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это предпоследний этап Кубка мира по биатлону в текущем сезоне.

9 – 12 марта в шведском Эстерсунде состоится восьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу соревнований вошли индивидуальные гонки, классические эстафеты и масс-старты.

Этап в Эстерсунде станет предпоследним на Кубке мира в этом сезоне и вторым после завершения чемпионата мира-2023 по биатлону, где сборная Украины, к сожалению, не завоевала медалей.

Закроет биатлонный сезон-2022/23 последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 16 – 19 марта.

Расписание гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

9 марта

14:15 – Индивидуальная гонка 15 км, женщины

17:20 – Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

11 марта

15:00 – Эстафета, 4х6 км, женщины

17:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

12 марта

14:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

17:00 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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