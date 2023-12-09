Эстония и Литва осудили решение МОК о допуске россиян к Олимпиаде

Многие российские спортсмены имеют непосредственное отношение к армии, совершающей военные преступления в Украине.

Руководители Министерств иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и Литвы Габриелюс Ландсбергис подвергли критике решение Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

Об этом министры написали на своих страницах в сети X.

"Разрешение российским атлетам участвовать в Олимпийских играх без флага не смоет крови с их рук. Решение МОК противоречит всему, что означает олимпийское движение", – написал Цахкна.

Литовский министр заявил, что Россия нанимает своих спортсменов в армию.

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"Россия нанимает спортсменов и спортсменок в свою армию, совершающую геноцид. Это не нейтральность, это решение противоречит всему, что должно отстаивать олимпийское движение", – говорится в сообщении Габриелюса Ландсбергиса.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов допущен к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Кроме того, мы ранее информировали, что исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный прокомментировал скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года.