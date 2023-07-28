"Эта федерация убивает всех": Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о своей дисквалификации на чемпионате мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

В комментарии итальянскому изданию Pianeta Scherm Харлан отметила, что ее отстранение было решением не судей турнира, а именно Международной федерации фехтования (FIE).

"Наша федерация будет протестовать из-за того, что FIE изменила решение арбитра. За все эти месяцы перед турниром у нас не было никаких новостей, сможем ли мы участвовать или нет, а это были отборочные соревнования на Олимпиаду. Я не могла их дождаться, и знала, что смогу выиграть, была счастлива, но одновременно чувствовала сильное давление, спала три часа, пыталась понять свои эмоции, сказала себе: "Я должна сохранять спокойствие, чтобы выиграть первый матч, а потом все будет хорошо".

Это было очень тяжело, потому что Россия является террористическим государством, но потом смирилась, что у меня нет выбора. Наши военные должны защищать нас, и они сталкиваются с врагами лицом к лицу, и потому сказала себе: "Это мой враг, моя война". Я это сделала, но это было эмоционально сложно.

Директор турнира и судья сказали, что мне дадут черную карточку. Это не был выбор рефери, я так не думаю, этого не было во время поединка. Арбитр был очень расстроен. С ним тоже поступили очень жестоко, как и со всеми. Система, эта федерация убивает всех, даже арбитров. Я знаю рефери, он итальянец, не друг, но уважаю его как арбитра, он не дал мне черную карточку на дорожке.

Я люблю этот вид спорта, но эти люди хотят разрушить все: жизнь, любовь к ней и карьеру многими способами. Не знаю, что будет дальше, но понимаю, что мои выступления на этом чемпионате мира окончены, и моей команде придется выступать без меня. Теперь посмотрим, как долго продлится черная карточка", – сказала Харлан.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Федерация фехтования Украины обжалует дисквалификацию Харлан с ЧМ по фехтованию. ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.

Напомним, Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией.

Скандал с дисквалификацией Харлан на Чемпионате по фехтованию

Читайте также:

"Сохранила честь": Владимир Кличко мощно отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан

"Провокация": министр спорта прокомментировал дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку россиянке

"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию