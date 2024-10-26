"Эта награда – для всех украинцев": Магучих прокомментировала завоевание звания легкоатлетки года в Европе

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала завоевание звания лучшей легкоатлетки Европы 2024 года.

Почетный приз 23-летняя украинка решила посвятить своим соотечественникам. Это спортсменка рассказала на торжественной церемонии награждения European Athletics Awards, которая состоялась 26 октября в Скопье.

"Это был один из самых успешных лет для меня. Конечно, это честь быть здесь и получить наконец эту награду. Это будто возвращение к 2019 году, когда я получила награду "Восходящая звезда", и это подтолкнуло меня продолжать работать, продолжать учиться, и теперь я получила свою награду.

Безусловно, это особенный момент для меня. Особенно в это сложное для Украины время. Но я счастлива быть здесь, и эта награда – для всех украинцев. И я надеюсь, что сейчас она принесет немного счастья. И надеюсь, что я дам еще немного мотивации для нашего молодого поколения, чтобы работать дальше.

Это был, как мне кажется, самый успешный год для меня. Потому что многие мечты сбылись. Особенно мировой рекорд и золотая олимпийская медаль для моей страны.

Но для меня, как для спортсменки и украинки, важна каждая победа, потому что это моя возможность говорить о ситуации в моей стране, о том, что мы продолжаем бороться на разных полях", – сказала Магучих.

Ярославу впервые в карьере признали лучшей легкоатлеткой года в Европе. В сезонах 2022 и 2023 годов украинка была финалисткой номинации, но не становилась лауреаткой престижной премии.

Напомним, Магучих в этом сезоне завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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