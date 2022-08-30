"Эта новость была бы хорошей": звезда "Реала" выступил за мирные переговоры между Украиной и РФ

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос неожиданно прокомментировал войну в Украине, которая началась в результате полномасштабного вторжения со стороны России.

Так, звездный футболист "сливочных" высказался за проведение мирных переговоров между Украиной и РФ по завершению войны. Немец назвал такую новость самой главной, которую хотел бы сейчас услышать.

Об этом чемпион мира и пятикратный победитель Лиги чемпионов заявил в интервью Sports Illustrated Deutschland.

По словам Крооса, в мире есть множество вооруженных конфликтов, однако война в Украине выделяется среди всех.

"Конечно, в мире так много проблем, которые вам хотелось бы решить, в том числе с помощью хороших новостей.

Я не хочу преуменьшать другие конфликты и очаги огня в мире, выбирая лучшее сообщение в новостных лентах. Но это будет хорошей новостью: Мирные переговоры между Украиной и Россией завершились успешно", — сказал Кроос.

Отметим, что Кроос был одним из первых из футболистов, кто высказался о войне в Украине.

"Никогда не поверил бы, что такое возможно сегодня... Мои мысли со всеми невинными жертвами этой войны и с теми, кто сейчас живет в большом страхе", — написал игрок "Реала" 26 февраля на своей странице в социальной сети Tiwtter.

Полномасштабная война Украины и России длится уже 188 дней, а общая – более восьми лет. За время полномасштабного вторжения со стороны РФ ВСУ не только надежно сдерживают захватчиков, но и возвращают оккупированные территории, нанося противнику существенные потери.

Читайте также:

В боях за Украину с российскими оккупантами погиб призер Чемпионата мира по боевому самбо

"Нейтральное поле, отсутствие флага и гимна": в РФ выразили готовность выступать под эгидой УЕФА уже даже с ограничениями

"Россияне ни в чем не виноваты, всегда буду за РФ": болгарский футболист отметился позорным заявлением