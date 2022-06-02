"Эта победа для ВСУ и всех украинцев": Петраков эмоционально прокомментировал выход сборной Украины в финал отбора на ЧМ-2022

"Эта победа для ВСУ и всех украинцев": Петраков эмоционально прокомментировал выход сборной Украины в финал отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от победы над Шотландией в полуфинале квалификации к Чемпионату мира-2022.

Наставник "сине-желтых" отметил, что эта победа посвящена всем тем, кто сейчас защищает Украину от российских захватчиков, а также для всех простых украинцев.

Слова Петракова, которые он сказал на послематчевой пресс-конференции, цитирует официальный сайт УАФ.

"Сейчас эмоций уже нет, они остались на футбольном поле. Эта победа очень важна для нашей страны.

Спасибо за оценку нашего труда. Футбол – это командная игра, это мои футболисты, которые сделали все для победы. Надо им всем сказать спасибо. Думаю, сейчас на нашей родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. Прежде всего, это победа ребят. Мы сегодня играли для них. Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для пострадавших.

Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что зависит от нас. Мы сегодня обрадовали людей. Мы гордимся тем, что являемся украинцами, прославляющими нашу страну в тяжелое время. Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Нас приняли очень хорошо. Я прошелся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего лучшего.

Вы имеете в виду, что он (Ярмоленко, прим.) уже стар (улыбается)? Он хорошо себя чувствует, молодой парень. Ему еще играть и играть, прогрессировать...

Зинченко очень патриотический парень, он очень переживает, все воспринимает близко к сердцу. Он искренний украинец. У нас все ребята такие. Кто-то держится, кто-то не может удержаться. Не дай Бог, чтобы на чью-то землю пришло такое горе. Пока оно не коснулось тебя и твоей семьи, ты этого не понимаешь. У нас столько погибло людей — женщин, детей... То, что Саша говорил, — искренне, от души...", — подытожил Петраков.

Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.