"Эти ублюдки бомбили мой родной город": лучший украинский форвард — о ракетных обстрелах Львова (фото)

"Эти ублюдки бомбили мой родной город": лучший украинский форвард — о ракетных обстрелах Львова (фото)

Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на обстрелы Львова российскими оккупантами.

Россияне выпустили шесть ракет по области, две сбили ПВО.

На своей странице в Instagram украинский нападающий опубликовал фото горящей подстанции.

"Сегодня эти ублюдки бомбили мой родной город ракетами", – написал Яремчук.

instagram.com/r.yaremchuk/

Напомним, накануне, 3 мая, российские военные нанесли ракетные удары по объектам на территории нескольких областей: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.

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