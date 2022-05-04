"Эти ублюдки бомбили мой родной город": лучший украинский форвард — о ракетных обстрелах Львова (фото)

Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на обстрелы Львова российскими оккупантами.
Россияне выпустили шесть ракет по области, две сбили ПВО.
На своей странице в Instagram украинский нападающий опубликовал фото горящей подстанции.
"Сегодня эти ублюдки бомбили мой родной город ракетами", – написал Яремчук.
Напомним, накануне, 3 мая, российские военные нанесли ракетные удары по объектам на территории нескольких областей: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.
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