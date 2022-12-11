"Это безумие": чемпион мира по боксу попал в ДТП из-за 14-летнего подростка

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям IBF, WBC и WBA Эррол Спенс попал в ДТП.

В автомобиль непобедимого американца врезался 14-летний подросток, угнавший машину у своих родителей. Автомобиль 32-летнего спортсмена был сильно поврежден, а сам он получил травму ноги.

Сразу после аварии Спенс рассказал детали неприятного инцидента во время прямого эфира в Instagram.

"Этот уродец протаранил меня... Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Это всегда случается со мной. Я видел, как он ехал. Он ехал прямо на меня, очень быстро мчался. Это было лобовое столкновение. Я просто рад, что со мной не было детей. Я не волнуюсь из-за проклятой машины", – сказал Эррол.

Errol Spence на Instagram live just now after emerging unharmed from a car crash in which he was hit by a 14-year-old who took his parents' car...



[️ @ErrolSpenceJr ] pic.twitter.com/Q0HFI2Zq4q — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 11, 2022

Добавим, что ранее Спенс уже попадал в ДТП. В 2019 году боксер попал в серьезную аварию, после которой его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На профессиональном ринге американский чемпион выиграл все свои 28 поединков (22 – нокаутом). В последний раз он выходил на ринг в апреле этого года, когда техническим нокаутом победил кубинца Йордениса Угаса.

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