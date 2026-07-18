"Это безумие": Месси высказался о вирусном фото, где он купает маленького Ямаля

Лионель Месси / © Associated Press

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал культовую фотографию 19-летней давности, где он купает маленького Ламина Ямаля, против которого сыграет в финале чемпионата мира-2026.

Вирусное фото, где юный Месси купает в ванночке будущего лидера сборной Испании, было сделано в 2007 году во время благотворительной акции "Барселоны".

Тогда каталонский клуб организовал лотерею, победители которой получали возможность сфотографироваться с игроками. Семья Ямаля выиграла счастливый билет.

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"Честно говоря, эта фотография — это безумие, потому что это жизнь, не правда ли? Я сфотографировался с ним в детстве, и вот мы встретимся на чемпионате мира.

Ламин — огромный талант. Я следил за ним, потому что он играет за клуб, который я люблю ("Барселону" — прим.). И я всегда желаю ему всего самого лучшего, всегда хочу для него самого лучшего. В свои 19 лет он уже один из главных ориентиров в мировом футболе. У него впереди вся карьера.

У него есть отличная возможность достичь чего-то исторического, чего мы на этот раз постараемся не допустить. Он сейчас один из лучших в мире. В этом нет никаких сомнений. И я желаю ему удачи, потому что то, что хорошо для него, будет хорошо и для "Барселоны", — сказал Месси изданию The Athletic.

Уже в воскресенье, 19 июля, 39-летний Месси и 19-летний Ямаль в составе своих сборных встретятся на поле в финале ЧМ-2026.

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Матч Испания — Аргентина состоится на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

Испанцы во второй раз в истории сыграют в финале чемпионата мира. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Аргентинцы в седьмой раз пробились в финал ЧМ и второй раз подряд. В финале Мундиаля-2022 в Катаре подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию и в третий раз стали чемпионом мира. Ранее главный трофей "альбиселесте" завоевывали в 1978-м и 1986-м.

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Ранее сообщалось, что победители ЧМ-2026 по футболу получат уникальные чемпионские перстни.

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