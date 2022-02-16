"Это большое событие для нашей страны": Бубка "снял шляпу" перед олимпийским медалистом Абраменко (видео)

Президент НОК поблагодарил спортсмена за единственную медаль.

В среду, 16 февраля, Украина наконец-то завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал триумф нашего спортсмена.

"Ждали медали и раньше, но все мы понимаем непростую ситуацию для всех спортсменов в период пандемии. Верили в команду фристайлистов, но сложилось иначе. Было очень непросто в Пекине. Однако Саша выдержал все. Он – настоящий герой. Большая благодарность ему, каждому спортсмену сборной Украины, Энверу Аблаеву, всем специалистам команды, которые являются профессионалами высокого уровня и уже подготовили прекрасную молодежь, которая будет продолжать эти замечательные медальные традиции.Как говорят, "снимаю шляпу" перед нашими спортсменами!

Это большое событие нашей страны. Особенно в День единения Украины! Это медаль, которая объединяет наше государство. Это особое достижение в сложное для Украины время и тем более сегодня", — цитирует Бубку пресс-служба НОК.

Отметим, что президент НОК снял шапку и поклонился перед Александром Абраменко после его выступления на Олимпиаде.

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