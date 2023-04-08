"Это большой поединок": стало известно, кто должен стать следующим соперником Джошуа

Эй Джей может провести второй бой против Диллиана Уайта.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, кто может стать следующим соперником британца после победы в недавнем бою против американца Джермейна Франклина.

По его словам, в следующем поединке Джошуа, скорее всего, сразится со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

"Я думаю, что есть много людей, которые считают, что Диллиан Уайт имел бы отличные шансы в этом бою. Поэтому, думаю, это большой поединок. Но предстоит еще много переговоров.

Могу ли я сказать, что он фаворит? Возможно, если мы не пойдем на бой с Уайлдером или Фьюри. Нам придется все обдумать, потому что Диллиан тоже хотел бы провести бой до потенциального поединка с Джошуа", – сказал Хирн в комментарии iD Boxing.

Отметим, что Джошуа и Уайт уже встречались в ринге в 2015 году. Тогда Энтони выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 25 побед (22 – нокаутом) и три поражения. Бой против Франклина стал для Эй Джея первым после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.

На счету 34-летнего Уайта 29 побед (19 – нокаутом) и три поражения. В своем последнем бою Диллиан в ноябре прошлого года разделенным решением судей победил того же Франклина.

Ранее сообщалось, что после своего победного возвращения на ринг Джошуа бросил вызов обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

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