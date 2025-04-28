"Это будет конец его карьеры": Дюбуа сделал громкое заявление перед реваншем с Усиком

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

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Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа сделал громкое заявление после официального объявления объединительного боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Британский боксер заверил, что украинец завершит карьеру после поединка с ним.

Стал ли Усик медленнее? Я думаю, что каждый боец становится медленнее с возрастом, а у него было два больших боя (с Тайсоном Фьюри – прим.). Но я собираюсь быть тем, кто победит его своими ударами. Я собираюсь бросать бомбы, которыми я собираюсь попадать по нему. Не могу дождаться. Это будет конец его карьеры. Я убежден, что это так, но я просто сосредоточен и на 100% готов просто выплеснуть на него это все", – сказал Дюбуа в интервью для BoxNation.

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Кроме того, Даниэль в очередной раз заявил, что его засудили в первом бою с Усиком. Он считает, что Александру помогли победить из-за войны в Украине.

Теперь британец настроен в реванше "прибить украинца к канвасу" и не оставить никаких сомнений в своей победе.

"Победил ли я его в прошлый раз? 100%, когда он упал. Когда я просматриваю тот момент, бой точно должен был закончиться тогда. Но это была политика, это было все то, что происходило с войной и всем остальным. Поэтому на этот раз я не собираюсь оставить камня на камне.

Я не оставлю шансов для каких-либо вопросов или чего-нибудь подобного. Я хочу прибить его к канвасу и сделать все как следует в этот раз", – сказал Дюбуа.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.

Ранее было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.