"Это будет огромное сражение": непобежденный чемпион мира хочет выйти на ринг с Ломаченко

Объединенный чемпион мира во втором полулегком весе Шакур Стивенсон заявил, что готов провести бой против эксчемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко. Поединок может состояться в начале следующего года.

Чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон изъявил желание провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

"Мы можем провести этот поединок в любое время. Ломаченко – достаточно громкое имя, и он был в рейтинге Р4Р. Вы должны уважать его за это. Мы можем организовать это сражение в начале следующего года. Сейчас мы не в одном дивизионе. Он может опуститься во второй полулегкий вес прямо сейчас, и это будет огромный бой. Я чувствую, что легкий вес не является его родным. Второй полулегкий кажется более реалистичным ему. Мы примерно одинаковы по габаритам" — цитирует Стивенсона издание Boxing Scene.

Американец выразил уверенность в том, что сможет одолеть Ломаченко.

"Я очень уверен в себе. Они говорят, что я дерзок. Но мне все равно — я думаю, что смогу победить кого-либо. Мне все равно, с кем я должен драться. Спросите меня о любом на планете — я отвечу, что смогу их одолеть, потому что способен найти пути для своей победы", — добавил он.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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