"Это будет отличный поединок": Леннокс Льюис оценил шансы Усика в потенциальном бою против Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о возможном бое между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

57-летний британец заявил, что Усика не стоит недооценивать. Однако фаворитом в потенциальном поединке он все равно считает "Цыганского короля", поскольку тот превосходит украинского боксера по габаритам.

"К Усику нельзя относиться легкомысленно, он абсолютный чемпион, в супертяжелом весе он не проигрывал. Когда он готовится к бою, то работает и над физической, и над психологической составляющими. Следовательно, это будет отличный поединок. Он не придет туда, чтобы попробовать проиграть, он придет туда, чтобы победить. Александр сделает все для победы.

Я думаю, это будет великий бой, потому что Усик будет противостоять 210-сантиметровому парню, который очень хорошо двигается в ринге, но я всегда говорю, что хороший большой боксер побьет хорошего маленького боксера", – цитирует Льюиса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис отреагировал на срыв боя Усик – Фьюри.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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