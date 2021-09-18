"Это будет сложно, но я верю": легенда мирового бокса оценил шансы Усика в бою с Джошуа

"Это будет сложно, но я верю": легенда мирового бокса оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Эвандер Холифилд подчеркнул, что главное для украинца - быть уверенным в себе.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом и супертяжелом весе Эвандер Холифилд, который недавно проиграл нокаутом выставочный бой экс-чемпиону UFC Витору Белфорту, высказался о будущем чемпионском поединке между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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58-летний американец американец убежден, что обоих противников ждет тяжелое противостояние. Он считает, что Александру под силу достичь успеха в супертяжелом дивизионе, если украинец будет сохранять уверенность и делать все правильно.

"Тяжелый бой. Это сложный поединок для Джошуа. Усик был крузером, а теперь перешел в хэвивейт. Единственный способ сделать этот переход - подраться с супертяжеловесом. И Усик сразится с хорошим супертяжеловесом. Так что это будет сложно. Но знаете что? Я достиг успеха в хэвивейте. Верю, что он тоже может это сделать. Я не буду давать конкретный прогноз. Главное - уверенность. Если ты все делаешь правильно, то победишь", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Усик снялся в клипе скандальных крымских исполнительниц, которые не признавали войну с Россией.

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