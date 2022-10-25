"Это будет справедливое решение": в "Шахтере" призвали отстранить Иран от ЧМ-2022 и отдать место Украине

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин призвал ФИФА отстранить сборную Ирана от участия в Чемпионате мира по футболу-2022 из-за того, что руководство страны помогает России вести захватническую войну против Украины.

Он подчеркнул, что место Ирана на предстоящем планетарном первенстве должна занять сборная Украины.

"В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на Чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты. Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное, убивали украинцев. В том числе детей. Детей, которые также мечтали посмотреть на свою сборную на Чемпионате мира по футболу.

Футбольный клуб "Шахтер" призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на Чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках на украинцев. Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который как убивает своих лучших людей, так и помогает убивать украинцев. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем.

Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Хватит повторять ошибки Чемпионата мира-2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов в Чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике", - отметил Палкин.

«Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место!» Заявление генерального директора ФК «Шахтер» Сергея Палкина:... Опубликовано FC SHAKHTAR Воскресенье, 23 октября 2022 г.

Поддержал призыв гендиректора "Шахтера" главный тренер донецкого клуба Игорь Йовичевич.

"Сборную Ирана необходимо отстранить от Чемпионата мира и отдать место Украине? Да, я знаю, что об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. И я согласен с ним. Это тяжелая ситуация для нас, потому что Иран помогает России вести эту жестокую войну и убивать украинцев.

И почему люди в Иране должны радоваться и наслаждаться футболом, когда в Украине ежедневно гибнут дети? Ирану не место на этом турнире. Это шаг, который должен быть сделан. И я согласен с нашим генеральным директором. ФИФА должна подумать об этом и принять решение", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

Читайте также:

Футболисты сборной Ирана просят ФИФА отстранить их от ЧМ-2022: подробности скандала

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Серьезная потеря: звездный португальский футболист пропустит ЧМ-2022