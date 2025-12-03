"Это будет удивительно": Уайлдер отреагировал на желание Усика биться с ним

Деонтей Уайлдер / © Associated Press

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на желание обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика провести с ним поединок.

"Я думаю, что это будет удивительно, если это произойдет. Конечно, в это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракты, и дела не начнут двигаться в этом направлении. Но я просто в восторге от мысли об этом. Я хотел бы иметь эту возможность.

Просто слышать, как он это говорит – это очень много значит. Я ценю это. И был бы еще более благодарным получить такую возможность официально, поэтому я с нетерпением буду ждать этого. Я не могу дождаться, чтобы узнать больше деталей об этом и дать фанатам то, что они хотят увидеть", – сказал Уайлдер для ESNEWS.

Реклама

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге.

Американец проиграл 4 из последних 6 боев: дважды досрочно уступил британцу Тайсону Фьюри, единогласным решением судей потерпел поражение от новозеландца Джозефа Паркера и был нокаутирован китайцем Чжаном Чжилеем.

В последнем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала украинец собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В ноябре Усик отказался от титула WBO и потерял звание абсолютного чемпиона мира.