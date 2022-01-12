"Это будет веселый бой": экс-соперник Виталия Кличко дал прогноз на реванш Усик - Джошуа

"Это будет веселый бой": экс-соперник Виталия Кличко дал прогноз на реванш Усик - Джошуа

Крис Арреола поставил на украинца в предстоящем поединке.

Бывший соперник Виталия Кличко Крис Арреола высказался о втором поединке между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

40-летний американец считает, что украинский чемпион по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе победит британца в реванше и защитит свои пояса.

"Я думаю, что Усик победит в реванше. Мне нравится Усик. Мне нравится, как он проводит бои. Усик бьется действительно разумно. Он стал немного больше, но его все еще считают мелким супертяжеловесом.

Это будет веселый бой. Лично мне Джошуа кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить", - сказал Арреола в интервью ютуб-каналу ESNEWS.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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