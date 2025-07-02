"Это будет жесткий бой": экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился ожиданиями от объединительного боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

По словам Фроча, украинский боксер является большим фаворитом, но Дюбуа будет иметь шансы за счет своей нокаутирующей мощи.

"У Дюбуа есть шанс. Он большой, сильный парень, имеет мощный удар, и он стал лучше после их первого боя. Он уверен в себе.

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Посмотрите, что он сделал с Джошуа. Если сравнить то, что он сделал с Джошуа с тем, что сделал Усик, Александр не смог так финишировать Джошуа, как это сделал Дюбуа, потому что у Даниэля сильный, тяжелый, жесткий удар.

Я просто не вижу, чтобы такой боец, как Дюбуа... Я знаю, что он выдержал Миллера, и Хргович попадал своими ударами, но они не заставили его работать на грани. Понимаешь, о чем я?

Когда с ним был Усик – он заставлял его работать, заставлял думать, что он делает, давил на него, пробивал, сближался с ним, навязывал борьбу повсюду, давил – а это истощает. 12 раундов по три минуты, чтобы быть деклассированным и избитым. Это будет тяжело.

У Дюбуа есть шанс панчера. Это будет жесткий бой. Для меня Усик – большой фаворит, но он на 10 лет старше. Дюбуа сейчас на подъеме, летает на волне уверенности. Это большой шанс", – приводит слова Фроча SportingTalk.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.