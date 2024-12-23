"Это был близкий бой": экс-чемпион мира назвал переломный момент в реванше Усик – Фьюри

Карл Фроч считает, что во второй половине поединка украинец воспользовался усталостью британца.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

47-летний британец, который сейчас работает экспертом на боксерских поединках, считает, что Усик и Фьюри выдали конкурентный бой.

По его мнению, переломный момент поединка произошел в шестом или седьмом раунде, когда "Цыганский король" начал уставать, чем украинец сумел воспользоваться.

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"Это был близкий бой. С первого раунда и примерно до шестого или седьмого все было довольно близко. Когда вел подсчет, то отдавал раунд Тайсону, раунд Усику. Было несколько раундов, в которых я действительно не мог определить победителя.

Переломный момент, вероятно, произошел в шестом или седьмом раунде. Усик сократил дистанцию и включился, как только почувствовал, что Тайсон начал уставать. В этом поединке бойцы не сделали ничего особенного, но ключевые удары были на стороне Усика", – приводит слова Фроча Seconds Out.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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