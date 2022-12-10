"Это был мой последний матч": главный тренер сборной Нидерландов объявил об отставке

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул свой пост после провала команды на ЧМ-2022.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Во-первых, я не буду продолжать. Я делал это только в течение этого периода времени. Это был мой последний матч в моем третьем сроке в должности главного тренера.

За это время я тренировал команду в течение 20 матчей и мы не проиграли ни одного. Я не знаю, сколько матчей мы выиграли, но вы можете погуглить "Луи ван Гал, сборная Нидерландов" и сами увидеть разницу мячей", – приводит слова тренера Eurosport.

Следует отметить, что на должности его должен заменить Рональд Куман.

Напомним, что в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022 сборная Нидерландов уступила национальной команде Аргентины.

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