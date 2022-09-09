"Это был не футбол, а коррида": Луческу раскритиковал игроков "Фенербахче" за жесткую игру, тренер турок с ответом не заставил себя ждать

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу обвинил футболистов турецкого "Фенербахче" в жесткой игре, которую они показали против его подопечных в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы-2022/23.

В частности, румынский специалист отметил, что это был не футбол в исполнении стамбульцев, а коррида.

"Сегодня на поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.

На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны "Фенербахче". А также симуляции. Очень агрессивный матч", — сказал Луческу.

Интересно, что на эти слова 77-летнего наставника "бело-синих" ответил главный тренер турок — Жорже Жезуш.

"Динамо" хотело остановить нас в первом тайме тактическими фолами. К десятой минуте они собрали уже 8 нарушений, к 25 их вратарь начал тянуть время. Такого не должно быть, если вы собираетесь играть в футбол. Может, это нормально в Украине, но игроки не должны так вести себя. Я очень уважаю Луческу, но могу посоветовать ему посмотреть статистику. Медицинская бригада выходила на поле 8 раз. Не знаю, как он смотрел матч, думаю, что его плохо анализировал. Уважаю его мнение, но не согласен с ним.

У него свое мнение, у меня свое, но когда он посмотрит на статистику, то увидит, что он неправ. Им пришлось играть агрессивно, судья это разрешил. У каждого тренера есть своя стратегия на игру. Луческу думал, что это самый лучший вариант сегодня.

Современный футбол – это игра, где должна быть хорошо организована защита. Но не нужно делать такие движения, чтобы остановить соперника, такие движения, которые совершало "Динамо" на 90-й минуте матча. Такие движения больше не используются в Лиге Европы и турнирах высокого уровня, но такие движения можно увидеть в турнирах, которые мы можем назвать вторым и третьим уровнем. Бущан – очень хороший вратарь. Ни ему, ни "Динамо" такие шаги делать не нужно. Вы должны уважать игру и болельщиков", — сказал Жезуш.

Напомним, что поединок между "Фенербахче" и "Динамо" завершился минимальной победой стамбульцев со счетом 2:1.

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" – АЕК, "Ренн" – "Фенербахче".

Добавим, что "бело-синие" и стамбульцы уже пересекались в этом еврокубковом сезоне. В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Фенербахче" (0:0, 2:1).