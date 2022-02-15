"Это был очень хороший жест": капитан мужской сборной Украины по биатлону отметился достойным поступком на ОИ-2022

"Это был очень хороший жест": капитан мужской сборной Украины по биатлону отметился достойным поступком на ОИ-2022

Действительно заслуживает уважения.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отметился достойным жестом на Олимпийских играх-202 2 в Пекине.

Так, по информации Суспільне Спорт, 30-летний спортсмен во время гонки преследования нечаянно сломал палку соперника – немца Йоханнеса Кюна. Впрочем, Пидручный показал достойный fair play, мгновенно отдав Кюну свою палку.

"Дмитрий Пидручный боролся с немцем на круге. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою. Он (Пидручный, прим.) бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой.

Я был в немецкой команде, чтобы принести извинения, но они сказали, что это был очень хороший жест "fair play". Они очень уважают Дмитрия Пидручного", — сказал после гонки преследования старший тренер мужской команды "сине-желтых" — Юрай Санитра.

Пидручный в этой гонке финишировал на 13-й позиции, благодаря чему повторил личный олимпийский рекорд. Дмитрий допустил пять ошибок и финишировал с отставанием 3:38.4 минуты от чемпиона, француза Кантена Фийона Майе. Что касается Кюна, то он приехал 12-м.

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