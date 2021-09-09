"Это был прекрасный день": безработный Шевченко показал, как отдыхает после ухода из сборной Украины

"Это был прекрасный день": безработный Шевченко показал, как отдыхает после ухода из сборной Украины

Экс-наставник "сине-желтых" набирается сил перед новым вызовом.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает наслаждаться отдыхом после ухода из национальной команды

На днях 44-летний специалист сыграл в гольф с экс-наставником лондонского "Тоттенхэма" Харри Реднаппом и известным в прошлом английским футболистом Полом Инсом. Совместным фото с ними Шевченко поделился в Instagram.

instagram.com/andriyshevchenko

Кто вышел победителем в соревновании, украинец не сообщил.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко заказал персонализированные клюшки для гольфа с размещенным на них украинским флагом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку