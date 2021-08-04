"Это была авантюра, ситуация была критической": Беленюк рассказал о серьезных проблемах перед Олимпиадой-2020

Неожиданное признание обладателя "золота" в Токио.

Первый украинский олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что перед важнейшими стартами в Японии он сильно травмировал руку.

"У меня был тяжелый путь сюда, я травмировался накануне вылета в Токио и даже до конца не был уверен, что будет возможность у меня здесь бороться. Только оптимизм и вера моего тренера Владимира Шацкого у меня позволила мне здесь полностью реализоваться.

Врачи, которые меня опросили, сказали, что надо делать операцию на плече... Когда мы сказали "какая операция, у нас через три недели старт на Олимпийских играх", они сказали, что это чистая авантюра.

По сюжету о том, что со мной случилось, можно снимать фильмы, писать книги, я думаю, что этим и займусь в будущем, потому что реально ситуация была слишком критичной, и в первые дни я в столовой не мог поднос взять своими руками, и только через неделю-то начал ее разрабатывать", - цитирует Беленюка "Радіо Свобода".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 11 медалей - одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых.

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