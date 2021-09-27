"Это была моя мечта": звездная украинская легкоатлетка совершила прыжок с парашютом (видео)

"Это была моя мечта": звездная украинская легкоатлетка совершила прыжок с парашютом (видео)

Спортсменка пошла на рискованный шаг.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко совершила прыжок с парашютом.

Новостью 23-летняя прыгунья в высоту поделилась с поклонниками в Instagram, опубликовав соответствующие фото и видео.

"Это была моя мечта. Я летала", - написала в комментарии к посту Юлия. "Когда 2 метра уже недостаточно высоко", - отреагировала одна из поклонниц спортсменки.

Левченко - серебряная призерка Чемпионата мира, победительница юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Украины.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Юлия стала восьмой.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Левченко посреди горчицы слилась в поцелуе с возлюбленным, чем вызвала восторг у фанатов.

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