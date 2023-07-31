"Это была прямая провокация": Харлан призналась, что сказала россиянке, когда не пожала ей руку

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, что сказала россиянке Анне Смирновой в момент, когда отказалась пожать ей руку после победы над ней на чемпионате мира-2023 по фехтованию.

"Очень много вопросов об этом, очень много я слышала: "О, надеемся, ты скажешь что-то плохое". Нет. Прежде всего я вела себя профессионально, я честно выиграла этот бой. Но я ей сказала, что я ей не пожму руку. Все. Я сказала: "Я не пожму тебе руку", – призналась Харлан в интервью Tribuna.com.

Также Ольга прокомментировала свою дисквалификацию, которая позже была приостановлена.

"Конечно, я согласилась с этой дисквалификацией. У меня был выбор: или мне дисквалификация – черная карточка, или я пожимаю руку. Я сказала, что пожимать руку не буду ни в коем случае, что я могу сделать это саблями, как это было при ковиде. Если вы хотите меня дисквалифицировать, что неправильно – не делайте этого, конечно… Я смирилась с этим, что у меня дисквалификация, и моя команда также с этим смирилась и поддержала меня в этом.

Насколько мне известно, национальная федерация фехтования подала жалобу и протест, чтобы лишить статуса нейтральной эту спортсменку. Я считаю, что надо еще больше напоминать международным федерациям, что процесс признания нейтральности должен быть очень серьезным и не таким, каким был до этого. Они должны к этому подходить очень тщательно или вообще просто не принимать этих спортсменов на соревнования", – сказала Харлан.

Олимпийская чемпионка по фехтованию отметила, что российская соперница и ее команда умышленно устроили провокацию, зная, что украинка откажется от рукопожатия.

"Я говорила до этого. Я говорила это в интервью, что не буду подавать руки. О рукопожатиях даже речь не идет. Поэтому, мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила подчеркивают, что все должны жать руки. Но они как-то менялись, и ковидные правила никто не отменил до последнего момента. Поэтому, я думаю, что они были к этому готовы, установка была такой – это была прямая провокация с их стороны", – заявила Харлан.

Дисквалификация Харлан на ЧМ по фехтованию

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

Российская саблистка устроила провокацию и почти час не покидала фехтовальную дорожку, а также подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", после чего организаторы турнира дисквалифицировали Харлан.

На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

После этого Международная федерация фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию Харлан. Однако в организации подчеркнули, что до сих пор считают "черную карточку" для украинки правомерной.

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