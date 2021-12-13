"Это было дерзко с его стороны": Комми дал оценку спорному поступку Ломаченко в ринге (видео)

"Это было дерзко с его стороны": Комми дал оценку спорному поступку Ломаченко в ринге (видео)

Африканский боксер заявил, что украинец повел себя не лучшим образом.

Ганский боксер Ричард Комми прокомментировал интересный эпизод в поединке с Василием Ломаченко, когда тот демонстративно начал призывать команду соперника выбросить белое полотенце и сдаться после того, как отправил африканца в нокдаун.

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По словам Комми, такое поведение украинского боксера является неуважительным, а сам он не нуждался в таком спасении и был готов продолжать драться.

"Я думаю, что это было немного дерзко с его стороны. Многие могли подумать, что он пытается защитить меня или не причинить мне вреда, но я не избит, со мной ничего не произошло. Если вы посмотрите на наши лица, то у него больше синяков, чем у меня.

Если ты хорошо попал в меня, то это не значит, что я страдаю из-за этого. Собственно, я прошел 12 раундов и даже не пил воду. Так что я был готов к этому бою, но в тот вечер он оказался лучше", - сказал Комми в интервью ютуб-каналу Boxing Social.

Видео спорного эпизода

Lomachenko был screaming at Commey's corner asking if they've had enough, asking if they были ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Комми единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.

Ломаченко завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии "WBO" в легком весе | Новости недели

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