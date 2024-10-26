"Это было легче, чем я думал": Фьюри дал оценку своему первому бою против Усика

"Цыганский король" заверил, что поединок с украинцем сложился для него не так сложно, как он предполагал.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свой первый бой против обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика, в котором проиграл раздельным решением судей.

По словам "Цыганского короля", поединок с украинцем оказался для него не столь сложным, как он ожидал.

"Честно говоря, это было легче, чем я думал. Я слушал Тони Белью, слушал Энтони Джошуа, и они говорили, что этого парня так тяжело ударить, он будто бы с "Матрицы". Поэтому я думал, что его очень тяжело ударить.

Я предполагал, что буду наносить много неточных ударов. Но на самом деле его было гораздо легче ударить, чем я ожидал, и это заставило меня немного успокоиться, потому что всякий раз, когда я выбрасывал аперкот в тело или голову, или делал финт, я попадал", – приводит слова британца Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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