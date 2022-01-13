"Это было по-настоящему": известный украинский теннисист намекнул на завершение карьеры (фото)

"Это было по-настоящему": известный украинский теннисист намекнул на завершение карьеры (фото)

Несколько месяцев назад Стаховский покинул сборную Украины.

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о времени, проведенном в спорте, намекнув на завершение своей профессиональной карьеры.

Спортсмен поделился большой серией фото в Instagram, на которых он изображен в разное время своей карьеры.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", – подписал снимки Стаховский.

Стаховский – бывшая первая ракетка Украины. За свою карьеру он выиграл 4 титула АТР в одиночном разряде и столько же в парном.

На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Стаховского был выход в 3-й раунд (1/16 финала).

В ноябре 2021 года Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной.

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