"Это было самое страшное время в жизни": 38-летний футбольный тренер рассказал, как выиграл битву у смерти и Covid-19

Наставник рассказал, что был близок к смерти.

Главный тренер английского клуба "Честер" Энтони Джонсон едва не умер после того, как заразился коронавирусом. 38-летний специалист думал, что не сможет победить болезнь и назвал этот период самым тяжелым в своей жизни.

"Я волновался. Думал, что мне остался день или два и все. Без тени сомнения, это было самое страшное время в моей жизни", - цитирует Джонсона Manchester Evening News.

Энтони признался, что первой заболела его дочь. На следующий день коронавирусом заразился уже он сам. Неделю тренер пробыл дома, после чего его состояние ухудшилось.

Когда Джонсона на машине доставляли в больницу, бригаде скорой помощи пришлось использовать дефибриллятор, чтобы вернуть его к жизни.

"Думаю, что я мог бы быть уже мертв, потому что, мой пульс не прощупывался. Когда лежал в машине скорой помощи, думал, что это конец", - сказал Энтони.

В больнице футбольный тренер постоянно носил кислородную маску и передвигался на инвалидной коляске, так как при ходьбе у него сразу же случалась задышка.

В палате с наставником "Честера" лежали исключительно люди преклонного возраста. Энтони признался, что думал, что их положение еще хуже.

"Говорил медсестрам и врачам, что знаю, что я не так плох, как все здесь. Но врач ответил: "Ваши почки не работают, уровень кислорода в крови ниже, чем у всех здесь. Вам так же плохо, если не хуже, чем всем остальным.

Когда он сказал это, меня поразило то, насколько я близок к тому, чтобы умереть", - рассказал тренер.

Джонсон заразился коронавирусом во второй раз.

Впервые Covid-19 у Энтони был выявлен в ноябре 2020 года. Тогда у него проявились лишь легкие симптомы гриппа.

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