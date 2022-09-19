"Это что за х**ня?": футболист "Шахтера" возмутился российским флагом в Берлине (фото)

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля не сдержал своих эмоций, увидев российский триколор над зданием посольства РФ в немецкой столице.

Во время прогулки по Берлину чемпион мира U-20 наткнулся на флаг России над зданием посольства страны-агрессора. Это вызвало у Ефима гневную реакцию.

"Иду я по Берлину и вижу этакую х**ню. Это что такое?", - возмутился Конопля у себя в Instagram.

Отметим, что, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, большинство государств все еще сохраняют дипломатические отношения со страной-оккупантом.

Добавим, что 23-летний Конопля не попал в заявку сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций, поэтому сейчас имеет время для отдыха.

В нынешнем сезоне Ефим принял участие в 5 поединках "Шахтера" во всех турнирах, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) требует от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова из-за слов о войне.

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