"Это цветы, которые нужно поливать": Усик неожиданно высказался против женского бокса

Украинский боксер считает, что этот вид спорта не подходит женщине.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик выразил свое отношение к женскому боксу.

"Я отношусь к этому не с большим энтузиазмом. Почему? Потому что для меня женский пол – это цветы, которые нужно поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Для меня женские контактные виды спорта не совсем в приоритете".

Для себя, без спаррингов или в каком-нибудь защитном шлеме это отличный вид спорта. Мы дома с дочкой чуть-чуть занимаемся, она бьет по лапам, делает уклонники и все остальное, но это исключительно для спорта и здорового образа жизни, но ни в коем случае не для соревнований. Потому что это контактный вид спорта, это жесткий вид спорта, а женщина и девушка, по-моему, это что-то мягкое, что-то хорошее, что-то светлое. Она становится чуть-чуть на сторону мужчины.

Скажу так – я не за. Многие девушки, которые благодаря каким-то таким контактным видам спорта довольно сильно улучшили свою жизнь, в каком-нибудь материальном положении или еще каком-нибудь. Мир очень развивается и все остальное, но я не за. Не буду говорить, что я толерантный, и пусть так будет. Я просто скажу, что я не за", – сказал Усик на YouTube-канале USYK17.

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