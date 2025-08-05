"Это делает его опасным": в команде Усика оценили возможность боя с Уайлдером

Уайлдер - Усик (коллаж)

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Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, возможен ли бой его клиента с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

"Бой с Уайлдером потенциально возможен, но все зависит от обстоятельств. Пока он даже не является обязательным претендентом.

Уайлдер остается одним из самых мощных панчеров в боксе, но очевидно, что он на перепутье. Тем не менее, было бы ошибкой не учитывать его – он непредсказуем, и это делает его опасным", – сказал Лапин для World Boxing News.

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На счету 39-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою американец в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал британца Даниеля Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Также Лапин рассказывал, что команда Усика ведет переговоры о возможном бое с видеоблогером Джейком Полом по правилам ММА, который может состояться в начале 2026 года.