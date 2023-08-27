"Это должен был быть нокаут": Дюбуа с негодованием прокомментировал свой удар ниже пояса в бою с Усиком

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа прокомментировал скандальный эпизод в бою против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинца Александра Усика.

В пятом раунде британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса. Из-за этого рефери дал Усику несколько минут на восстановление, после чего Александр поднялся на ноги и поединок возобновился.

По мнению Дюбуа, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль подчеркнул, что много работал над этим ударом и должен был выиграть бой нокаутом.

"Эту ошибку нужно исправить. Эта ситуация должна развиваться, нужно это продвигать. Я должен быть чемпионом мира прямо сейчас. Это не было справедливо. Об этом нужно громко говорить, а не жить с этой ложью. Просто обманули.

Я однозначно хочу реванша – добиться справедливости, получить реванш. Мы работали в тренажерном зале много недель подряд над этим ударом. Я это сделал, и это был наш момент. Это должен был быть нокаут. Я чувствую себя разбитым.

Этот удар не был ниже пояса. Я почувствовал, как идеально попал, прямо ему в живот. Я точно знаю, когда наношу хороший удар", – сказал Дюбуа в интервью BoxingScene.

В свою очередь, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что не считает результат боя с Дюбуа спорным.

"Что вы имеете в виду, называя победу спорной? Удар ниже пояса? Мы видим это на фото? Нужно ли нам больше об этом говорить? Видим ли мы кулак, перчатку и пояс? Вам нравится мой фотошоп? Это настоящее фото. Мы не спорим с командой Дюбуа. Почему мы должны спорить о легальности?

Это было совершенно доминирующее выступление. Усил выиграл абсолютно каждый раунд, включая пятый, который так долго обсуждается. Он выиграл чисто. А потом он нокаутировал этого парня. Что еще мы можем добавить к этому?" – сказал промоутер в интервью Boxing Social.

Напомним, Усик зрелищно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Однако команда Даниэля собирается обжаловать результат боя из-за того, что, по их мнению, удар британца не был ниже пояса. После завершения поединка соперник украинца заявил, что у него украли победу.

Ранее сообщалось, что Усик остроумно прокомментировал скандальный удар Дюбуа ниже пояса.

Напомним, Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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