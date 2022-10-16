"Это должно иметь последствия": норвежские лыжницы поддержали возможный бойкот соревнований из-за россиян и белорусов

Лыжницы сборной Норвегии будут бойкотировать соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), если к ним допустят представителей России и Беларуси.

Об этом они заявили в комментарии изданию SVT Sport.

Норвежские лыжницы Рагнхиль Хага, Анна Свенсен и Ани Аппельквист Стенсет поддержали своих шведских коллег, ранее также пригрозивших бойкотом, если спортсменов стран-агрессоров вернут на международную арену.

"Я считаю, что это было смело. Хорошо, что они (шведки - прим) четко выражают свою позицию, и я их поддерживаю. Для нас все происходящее там выглядит сюрреалистично.

Лично мне было странно по дороге домой из Олимпиады сидеть бок о бок со Степановой и другими, а через несколько недель видеть, как она стоит с Путиным и выступает с речью за его дело. Мы хотим, чтобы участвовали все сильнейшие, но не любой ценой", - заявила Хага.

"Будет совсем неактуально выходить на старт, если они (россияне и белорусы - прим.) там будут. Я надеюсь, что FIS примет решение не допускать их", - отметила Свенсен.

"Я ничего не имею против самих спортсменов лично, но мы не хотим, чтобы им разрешили стартовать. То, что Россия делает, неприемлемо, и это должно иметь последствия", - сказала Стенсет.

Отстранение россиян и белорусов в лыжном спорте

На данный момент представители стран-агрессоров отстранены в лыжном спорте, однако в конце сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о желании допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

Вопрос возможного разрешения россиянам и белорусам вернуться к соревнованиям Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует рассмотреть 22 октября.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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