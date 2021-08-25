"Это двойные стандарты": Беленюк выяснил новые детали скандала с легкоатлеткой Килипко на Олимпиаде

Жан продолжает "копать", почему личный тренер Марины не смог отправиться в составе делегации на Игры в Токио.

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк продолжает разбираться в громком скандале вокруг прыгуньи с шестом Марины Килипко, чей личный тренер Виктор Шевцов не смог поехать на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Беленюк опубликовал количественный список спортсменов и тренеров по всем видам спорта, которые полетели в столицу Японии. Смотрите его ЗДЕСЬ.

Жан возмутился, почему некоторым видам спорта отдали предпочтение и отправили на Олимпиаду количество тренеров даже большее, чем спортсменов.

"Почему на 6 фехтовальщиков было 7 тренеров, а Марине Килипко было отказано в праве иметь личного тренера в Токио? И это при условии, что руководство Министерства молодежи и спорта убеждало нас всех, что есть установленная квота: на 100% спортсменов в делегацию можно включать только 50% персонала (тренеры, врачи, массажисты, психологи).

Очевидно, что для команды фехтовальщиков руководство Министерства сделало исключение. А это уже двойные стандарты, которые недопустимы, тем более в спорте.

Я доведу это вопрос до конца и мы узнаем, кто был виноват в том, что спортсмены в Токио поехали без своих тренеров, а в других видах спорта, может быть более обласканных в Министерстве, тренеров в команде было столько же, сколько и спортсменов, а у фехтовальщиков даже больше", - написал Беленюк у себя в Facebook.

На Олимпиаде в Токио Марина Килипко стала 5-й, хотя, как призналась, с тренером могла бы выступить лучше.

В эксклюзивном интервью ТСН личный тренер спортсменки Виктор Шевцов заявил, что его не взяли в столицу Японии из-за нехватки средств.

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