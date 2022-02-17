"Это его цель": в команде Ломаченко озвучили амбициозный план украинца до завершения карьеры

"Это его цель": в команде Ломаченко озвучили амбициозный план украинца до завершения карьеры

Василий не собирается уходить из бокса, пока не станет абсолютным чемпионом мира.

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его клиент не собирается завершать карьеру, если не договорится о поединке с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

По словам Климаса, Ломаченко будет выступать, пока не сосредоточит в своих руках все четыре чемпионских пояса в какой-то весовой категории.

"Пока мы не знаем, можно ли будет в Австралии собрать полный стадион. Ситуация может измениться в любой момент. Но вся команда Ломаченко вакцинирована, у нас нет никаких причин, чтобы туда не поехать. В частности, мы согласимся на реванш, если лагерь Камбососа об этом попросит.

Что останется для Ломаченко, если Камбосос выберет другой путь? Пенсия? Нет, Ломаченко не завершит карьеру, пока не завоюет все четыре пояса. Это его цель. Ему нужны четыре титула в какой-то весовой категории. Сейчас это его цель, и он двигается в этом направлении", - сказал Климас в интервью The 3 Knockdown Rule.

Ранее сообщалось, что бой между Камбососом и Ломаченко может состояться 5 июня.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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